Bursa Ankara karayolunda korkutan kaza - Son Dakika

Bursa Ankara karayolunda korkutan kaza

Bursa Ankara karayolu Hikmet Şahin köprülü kavşakta meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi.

Bursa Ankara karayolu Hikmet Şahin köprülü kavşakta meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada kimse yaralanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, kaza sonucu yola dökülen yağ nedeniyle başka kazaların yaşanmaması için trafik ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa Ankara karayolu Hikmet Şahin köprülü kavşakta meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya doğru seyir olan bir otomobilin yavaşlaması sonucu arkasında gelen iki aracın çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 araçta maddi hasar meydana gelirken tek teselli kimsenin burnunun bile kanamaması oldu. Kaza sonucu uzun araç kuyruğu oluşurken, maddi hasar alan araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazanın yaşandığı yolda araçlardan yola yağ dökülmesi nedeniyle trafik ekipleri başka kazaların yaşanmaması için olay yerine temizlik ekipleri çağrıldı. Ana yolda uzun araç kuyruğu oluşması nedeniyle temizlik ekipleri gelemeyince trafik ekipleri ellerine aldıkları bir ufak kürekle yol kenarından toprak alarak yola döktüler. Ekiplerin bu hareketi büyük beğeni topladı. Kısa bir süre sonra yol tekrar trafiğe açıldı. - BURSA

Bursa Ankara karayolunda korkutan kaza
Bursa Ankara karayolunda korkutan kaza
Bursa Ankara karayolunda korkutan kaza
Bursa Ankara karayolunda korkutan kaza
Bursa Ankara karayolunda korkutan kaza
Bursa Ankara karayolunda korkutan kaza

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 10:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Ankara karayolunda korkutan kaza - Son Dakika

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