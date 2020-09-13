Bursa-Ankara karayolunda trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Bursa-Ankara karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

Bursa-Ankara karayolunda üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bursa- Ankara karayolunda üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa'ya seyir eden Ömer Z. yönetimindeki 16 BV 055 plakalı otomobil, sağ şeritten sol şeride geçtiği sırada sol şeritte ilerleyen Mehmet Fatih Ç. yönetimindeki 69 AR 626 plakalı otomobil ile çarpıştı. Ömer Z'nin kullandığı araç, yolun sağındaki boş alana takla atarak durabildi. 69 AR 626 plakalı otomobil ise çarpışmanın şiddetiyle karşı şeride geçerek, karşıdan gelen Abdulvahab K. idaresindeki 34 KR 68 84 plakalı araçla ile çarpıştı. Kazada Ömer Z. ile araçta bulunan Gülsün Z. yaralanırken, diğer sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır maddi hasar alan araçlar ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

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