Son Dakika Haberleri: Bursa-Ankara Karayolunda Ulaşım Saatlerce Durdu

Bursa-Ankara Karayolunda Ulaşım Saatlerce Durdu

37 dakika önce

Bursa-Ankara karayolu İnegöl Mezitler bölgesinde yoğun karda kayan tırlar nedeniyle ulaşım saatlerce durdu.

Bursa-Ankara Karayolunda Ulaşım Saatlerce Durdu, System.String[]
Bursa- Ankara karayolu İnegöl Mezitler bölgesinde yoğun karda kayan tırlar nedeniyle ulaşım saatlerce durdu. Bursa'nın İnegöl ilçesi genelinde olduğu gibi Mezitler bölgesinde de yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle ağır tonajlı araçların rampada kayması sonucu Mezitler bölgesi Güney Kestane rampası ile Muratbey yolu saatlerce trafiğe kapandı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bölge trafik polisleri ve karayolları ekipleri kar yağışıyla birlikte yoğun mesai harcadı. Karayolları ekipleri yolların açık kalması için kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışma yaptı. Trafik ekipleri ise tırların geçişlerine izin vermeyerek, sürücüleri yol kenarında bulunan petrol istasyonlarında yönlendirdi. Saatlerce yolların kapanması nedeniyle bekleyen sürücüler, karayolları ekiplerinin yeterince çalışmadığını ileri sürerek tepki gösterdi. Karayolları ekipleri ise hazır bekletilen 800 ton kum ve 2 bin ton tuzu buzlanan bölgelere sermeye başladı. Kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde eğitime ara verilmezken, taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

(Seyfettin Aras - Salih Bakıcı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:41 Kaynak: İHA

Kar, İnegöl, Ankara, Bursa, Güncel
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