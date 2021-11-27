Bursa-Ankara otobanında virajı alamayan TIR devrildi - Son Dakika

Bursa- Ankara otoyolunda virajı alamayan TIR devrildi. Yaralı şoföre ilk müdahaleyi otoban polisi yaptı.

Olay Bursa-Ankara otoyolu Erdoğanköy çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şoförün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yük nakliyesi yapan TIR yan yattı. Yük ve hızın etkisiyle bir süre sürüklenen TIR bariyerlere çarparak durabildi. Otoyoldan geçen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasının ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve kazayı gören vatandaşlar TIR'dan çıkmakta zorlanan şoförü araçtan çıkardı. Hafif yaralı olarak çıkarılan şoföre ilk müdahalesini polis ekipleri yaptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan TIR şoförü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 şeritli yolun iki şeridi kısa süreli trafiğe kapandı. Devrilen TIR'ın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA