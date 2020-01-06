Bursa-Ankara yolu trafiğe açıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa-Ankara yolu trafiğe açıldı - Son Dakika

Bursa-Ankara yolu trafiğe açıldı

6 saat önce

Bursa'da yoğun kar yağışı ve 2 TIR'ın kayması sebebiyle kapanan Bursa-Ankara yolu Mezitler mevkii tekrar açıldı.

Bursa-Ankara yolu trafiğe açıldı, System.String[]

Bursa'da yoğun kar yağışı ve 2 TIR'ın kayması sebebiyle kapanan Bursa- Ankara yolu Mezitler mevkii tekrar açıldı. Bölgedeyse yoğun kar yağışı devam ediyor.


İnegöl ilçesinde Mezitler mevkinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 TIR Bursa-Ankara kara yolunu kapattı. Ankara istikametinde kilometrelerce kuyruk oluşurken, Karayolları ve bölge trafik ekipleri yolu ulaşıma açmak için seferber oldu. Kayan TIR'ların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.


Bölgede yoğun kar yağışı devam ederken, 4 ekiple trafik polisleri sürekli devriye atıyor. Karayolları ekipleri ise kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yolları temizlemeye devam ediyor. Yetkililer, yola çıkan sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri ve mutlaka kış lastiklerinin takılı olması hususunda ikaz etti. - BURSA

Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yakaladıkları 120 kiloluk yayın balığının yanına yatarak fotoğraf çektirdiler
Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı TEM'de trafik kazası! Edirne istikameti kapandı Kütahya'da vahşet! Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
19:00 Fotoğraflarla Avustralya'yı 'kül eden' dev yangın - Son Dakika Haber
19:00 İstanbul Üniversitesi öğrencileri intihar eden arkadaşları Sibel Ünli'yi andı - Son Dakika Haber
18:56 Kahramanmaraş'ta bağ evlerini soyan şahıs tutuklandı - Son Dakika Haber
18:51 Cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika Haber
18:48 Dikkatsiz sürücü kazaya yol açtı - Son Dakika Haber
18:23 15 sene önce çocuğunu kuruturken farketti! Günde en az 200 gram pudra yemeden duramıyor - Son Dakika Haber
18:02 TEM'de trafik kazası! Edirne istikameti kapandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 19:04:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa-Ankara yolu trafiğe açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]