Son Dakika Haberleri: Bursa- Ankara yolunda bayram yoğunluğu
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Bursa- Ankara yolunda bayram yoğunluğu

26 dakika önce

RAMAZAN Bayramı tatilinin başlamasının ardından Bursa- Ankara yolu üzerinde yoğun trafik oluştu.

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RAMAZAN Bayramı tatilinin başlamasının ardından Bursa- Ankara yolu üzerinde yoğun trafik oluştu.
İstanbul, Ankara illerini birbirine bağlayan Bursa- Ankara yolu üzerinde bayram yoğunluğu başladı. İzmir, İstanbul ve Bursa'dan Ankara yönüne yolculuk yapan sürücüler, alternatif olarak kullandığı Bursa'nın İnegöl ilçesi yolunda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Trafik zaman zaman dururken, sürücüler hızlarını azaltmak zorunda kaldı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:48 Kaynak: DHA
İstanbul, Ankara, Bursa, Güncel
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