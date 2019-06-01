Bursa- Ankara yolunda bayram yoğunluğu
26 dakika önce
RAMAZAN Bayramı tatilinin başlamasının ardından Bursa- Ankara yolu üzerinde yoğun trafik oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:48 Kaynak: DHA
RAMAZAN Bayramı tatilinin başlamasının ardından Bursa- Ankara
yolu üzerinde yoğun trafik oluştu. İstanbul
, Ankara illerini birbirine bağlayan Bursa- Ankara yolu üzerinde bayram yoğunluğu başladı. İzmir
, İstanbul ve Bursa'dan Ankara yönüne yolculuk yapan sürücüler, alternatif olarak kullandığı Bursa'nın İnegöl
ilçesi yolunda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Trafik zaman zaman dururken, sürücüler hızlarını azaltmak zorunda kaldı.
- Bursa
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