Son Dakika Haberleri: Bursa-Ankara yolunda bayram yoğunluğu
Son Dakika Güncel Haber

Bursa-Ankara yolunda bayram yoğunluğu

47 dakika önce

Bursa-Ankara yolunda bayram yoğunluğu9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasının ardından Bursa-Ankara karayolu üzerinde yoğun trafik oluştu.

Bursa- Ankara yolunda bayram yoğunluğu
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasının ardından Bursa-Ankara karayolu üzerinde yoğun trafik oluştu. Cuma gününden itibaren başlayan bayram tatilinde sürücüler araçlarıyla Bursa'dan Ankara'ya seyrederken uzun kuyruklar oluşturdular.
İstanbul, Ankara illerini birbirine bağlayan Bursa-Ankara karayolu üzerinde bayram yoğunluğu başladı. İzmir, İstanbul ve Bursa'dan Ankara istikametine yolculuk yapan sürücüler, alternatif olarak kullandığı Bursa'nın İnegöl ilçesi karayolunda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldular. Trafik zaman zaman dururken, sürücüler hızlarını oldukça aşağılara çekmek zorunda kaldılar.
Bursa-Ankara yolunda bayram yoğunluğu
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:58 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Ankara, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı İstanbul seçim anketi sonuçları! 4 anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı! MHP'den bedelli askerlik için yaş önerisi: 27 yaşını bitirenlere öncelik tanınmalı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 20:45:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa-Ankara yolunda bayram yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]