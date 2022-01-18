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Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi kaza tehlikesi atlattı - Son Dakika

Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi kaza tehlikesi atlattı

18.01.2022 12:25

Bursa'yı Ankara'ya bağlayan karayolunun Kestel ilçesi Ümitalan mevkisi, yoğun kar yağışı sebebiyle bir süre trafiğe kapandı. İstanbul otoyoluna da bağlanan noktada uzun araç trafiği oluştu. TRT HABER Muhabiri Emre Yüncü ise Ankara-Bolu karayolunda yoğun buzlanma dolayısı ile son durumu aktarırken kaza tehlikesi atlattı.

Bolu Dağı bölgesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 yolunda ulaşım, yağış nedeniyle aksadı. Kar kalınlığı, yeşil alanlarda yarım metreye ulaşırken, Karayolları ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

TIR VE KAMYONLARA İZİN VERİLMİYOR

Ekiplerin çalışmalarına rağmen yollar, beyaz örtüyle kaplandı. Asfalt üzerinde kar kalınlığı, 5 santimetreye yaklaşırken, sürücüler de araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi. Kar küreme çalışmaları için tır ve kamyonların, D-100 yolunun Bolu Dağı geçişine izin verilmedi. Sürücüler, Bolu Dağı'nın Düzce ve Bolu girişlerindeki dinlenme tesisleri ile akaryakıt istasyonlarında beklemeye başladı.

EKİPLER CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR

Yoldaki kar küreme çalışmalarının ardından TIR ve kamyon geçişine izin verilecek. Bölgede ekiplerin 24 saat aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı belirtilirken, kış lastiği ve zincir olmayan araçların trafiğe çıkmamaları istendi. Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışmasıyla yol çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

TRT MUHABİRİNİN ZOR ANLARI

Ankara-Bolu karayolunda yoğun buzlanma dolayısı ile sürücüler zor anlar yaşadı. TRT HABER Muhabiri Emre Yüncü de yoğun kar yoğışının etkili olduğu bölgede son durumu aktarırken aynı yönde gelen TIR kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybederken öndeki araca çarpmadan son anda durabildi.

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TEM Otoyolu, Ankara, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi kaza tehlikesi atlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi kaza tehlikesi atlattı - Son Dakika
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