Son Dakika Haberleri: Bursa-Ankara Yolunda Feci Kaza: 1'i Bebek 4 Yaralı

Bursa-Ankara Yolunda Feci Kaza: 1'i Bebek 4 Yaralı

26 dakika önce

Bursa-Ankara yolunda feci kaza: 1'i bebek 4 yaralı Kazada can pazarıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile otomobil çarpıştı, biri bebek 4 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara yolunda feci kaza: 1'i bebek 4 yaralı
Kazada can pazarı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile otomobil çarpıştı, biri bebek 4 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa-Ankara yolunun Çitli kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan Volkan Karael idaresindeki 16 V 0501 plakalı otomobil, yan yoldan çıkıp Çitli kavşağından karşıya geçmek isteyen Ahmet Pehlivan yönetimindeki 16 KPL 88 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada kamyonet sürücü Ahmet Pehlivan, otomobilin sürücüsü Volkan Karael, eşi Ayşe Tuncel Karael ve bebekleri 2.5 aylık Gülce yaralandı. Yaralanan 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:35 Kaynak: İHA

Bursa, Ankara, 3. Sayfa
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