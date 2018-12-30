Bursa-Ankara Yolunda Kaza: 7 Yaralı
25 dakika önce
Bursa-Ankara karayoluna iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Bursa- Ankara
karayoluna iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara yolu üzeri Kestel
Kavşağı'nda Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Buğracan E. kontrolündeki 78 SM 064 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkmaya çalıştığı sırada aynı istikamette seyreden Şaban B. kontrolündeki 16 KHT 33 plakalı otomobilin arkadan çarpması sonucu su kanalına devrildi. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 otomobilde bulunan toplam 7 yaralının ilk müdahalesini olay yerinde yaparken polis ekipleri, kazanın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:26 Kaynak: İHA
Türkiye'nin En Meşhur Kadın Dolandırıcısı Ponzi Arzu Hakkında Bin 50 Yıl Hapis İstendi
Herkes Bu Kuzuların Peşinde! Almak İçin 6 Ay Öncesinden Kapora Veriyorlar
Melek Baykal Eski Eşi Zafer Ergin İle Olan Evliliğinin Bilinmeyenlerini Anlattı
Yılbaşı ve Hafta Sonu Tatilini Uludağ'da Geçirmek İsteyenler Teleferikte Kilometrelerce Kuyruk Oluşturdu