Son Dakika Haberleri: Bursa-Ankara Yolunda Kaza: 7 Yaralı

Bursa-Ankara Yolunda Kaza: 7 Yaralı

25 dakika önce

Bursa-Ankara karayoluna iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara Yolunda Kaza: 7 Yaralı, System.String[]
Bursa- Ankara karayoluna iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara yolu üzeri Kestel Kavşağı'nda Bursa'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Buğracan E. kontrolündeki 78 SM 064 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkmaya çalıştığı sırada aynı istikamette seyreden Şaban B. kontrolündeki 16 KHT 33 plakalı otomobilin arkadan çarpması sonucu su kanalına devrildi. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 otomobilde bulunan toplam 7 yaralının ilk müdahalesini olay yerinde yaparken polis ekipleri, kazanın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:26 Kaynak: İHA

Ankara, Bursa, 3. Sayfa
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