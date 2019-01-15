Bursa- Ankara Yolunda Tır Kaydı, Yol Kapandı; 10 Kilometre Kuyruk Oluştu
11 dakika önce
Bursa'da yoğun kar yağışı etkli oluyor.
Bursa
'da yoğun kar yağışı etkli oluyor. Bursa- Ankara
yolu Mezit- 3 mevkiinde bir TIR'ın kayması sonucu yol ulaşıma kapandı. TIR'ın kayması sonucu, yolun Bursa'dan Ankara'ya gidiş yönü trafiğe kapandı. Yol karla kaplanırken, karayolları ekipleri ise trafiği açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluşurken, Bölge Trafik ekipleri ise TIR'ların geçişlerine izin vermiyor. TIR'lar İnegöl
ilçesi girişindeki tesislere çekiliyor.
Görüntü Dökümü
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-Yoldan detaylar
-Trafiğin kapanması
Süre: 54 saniye, Boyut: 120 MB
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:49 Kaynak: DHA
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