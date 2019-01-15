Son Dakika Haberleri: Bursa- Ankara Yolunda Tır Kaydı, Yol Kapandı; 10 Kilometre Kuyruk Oluştu

Bursa- Ankara Yolunda Tır Kaydı, Yol Kapandı; 10 Kilometre Kuyruk Oluştu

11 dakika önce

Bursa'da yoğun kar yağışı etkli oluyor.

Bursa- Ankara Yolunda Tır Kaydı, Yol Kapandı; 10 Kilometre Kuyruk Oluştu, System.String[]
Bursa'da yoğun kar yağışı etkli oluyor. Bursa- Ankara yolu Mezit- 3 mevkiinde bir TIR'ın kayması sonucu yol ulaşıma kapandı. TIR'ın kayması sonucu, yolun Bursa'dan Ankara'ya gidiş yönü trafiğe kapandı. Yol karla kaplanırken, karayolları ekipleri ise trafiği açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluşurken, Bölge Trafik ekipleri ise TIR'ların geçişlerine izin vermiyor. TIR'lar İnegöl ilçesi girişindeki tesislere çekiliyor.

Görüntü Dökümü

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-Yoldan detaylar

-Trafiğin kapanması

Süre: 54 saniye, Boyut: 120 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:49 Kaynak: DHA

Ankara, Bursa, Güncel
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