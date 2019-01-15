Bursa- Ankara Yolunda Tır Kaydı, Yol Kapandı; 10 Kilometre Kuyruk Oluştu
1 saat önce
BURSA'da yoğun kar yağışı etkli oluyor.
BURSA'da yoğun kar yağışı etkli oluyor. Bursa- Ankara
Yolu, Mezit- 3 Mevkii'nde bir TIR'ın kayması sonucu ulaşıma kapandı. Bursa'dan Ankara'ya gidiş yönü trafiğe kapanırken, yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yol da karla kaplandı. Karayolları ekipleri trafiği açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bölge Trafik ekipleri de TIR'ların geçişlerine izin vermiyor. TIR'lar İnegöl
ilçesi girişindeki tesislere çekiliyor. - Bursa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:02 Kaynak: DHA
Beşiktaşlı Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı Yemeğine Katılacak
CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş: İlk İcraatımız Makam Araçlarını Azaltmak
Kılıçdaroğlu'nun Levent Gök Gafı, Aday Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 4 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller