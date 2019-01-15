Son Dakika Haberleri: Bursa- Ankara Yolunda Tır Kaydı, Yol Kapandı; 10 Kilometre Kuyruk Oluştu (2)

Bursa- Ankara Yolunda Tır Kaydı, Yol Kapandı; 10 Kilometre Kuyruk Oluştu (2)

49 dakika önce

TEK ŞERİT AÇILDITIR'ın kayması sonucu Mezit- 3 mevkisinde ulaşıma kapanan Bursa-Ankara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.

Bursa- Ankara Yolunda Tır Kaydı, Yol Kapandı; 10 Kilometre Kuyruk Oluştu (2), System.String[]
TEK ŞERİT AÇILDI

TIR'ın kayması sonucu Mezit- 3 mevkisinde ulaşıma kapanan Bursa- Ankara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı. Karayolları ekiplerinin yolu tamamen açmak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi. Bölge trafik ekipleri TIR'ların geçişine ise henüz izin vermedi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:50 Kaynak: DHA

Ankara, Bursa, Güncel
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