Bursa- Ankara Yolunda Tır Kaydı, Yol Kapandı; 10 Kilometre Kuyruk Oluştu (2)
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TEK ŞERİT AÇILDITIR'ın kayması sonucu Mezit- 3 mevkisinde ulaşıma kapanan Bursa-Ankara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.
TEK ŞERİT AÇILDI
TIR'ın kayması sonucu Mezit- 3 mevkisinde ulaşıma kapanan Bursa- Ankara
yolunda ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı. Karayolları ekiplerinin yolu tamamen açmak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi. Bölge trafik ekipleri TIR'ların geçişine ise henüz izin vermedi.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:50 Kaynak: DHA
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