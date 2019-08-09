Bursa- Ankara yolunda trafik yoğunluğu
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Ankara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:00 Kaynak: DHA
yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu. Ramazan Bayramı
tatilinin ?9 gün olmasıyla birlikte yüz binlerce insan hem bayram ziyareti hem de tatil için yola çıktı. Yoğunluk yaşanan noktalardan birisi de Bursa- Ankara yolu oldu. Bursa- Ankara yolunun 55'inci kilometresinde araçlar, kuyruk oluşturdu. Ankara yönüne giden yolda araçlar ağır ilerlerken, İnegöl
ilçesinin çıkışında trafik zaman zaman duraksadı.
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