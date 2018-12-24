Son Dakika Haberleri: Bursa Ankara Yolunda Yürekleri Ağza Getiren Görüntü

Bursa Ankara Yolunda Yürekleri Ağza Getiren Görüntü

1 saat önce

- Bursa Ankara yolunda yürekleri ağza getiren görüntüBURSA - Bursa Ankara yolunda çekilen görüntüler yürekleri ağza getirdi.

- Bursa Ankara yolunda yürekleri ağza getiren görüntü

BURSA - Bursa Ankara yolunda çekilen görüntüler yürekleri ağza getirdi. Ev eşyası yüklü kamyonetin arkasında bulunan iki kişinin kilometrelerce yolculukları saniye saniye görüntülendi
Alınan bilgiler göre plakası ve sürücü belirlenmeyen bir kamyonet yüklediği ev eşyalarını Bursa'dan inegöl'e getirdiği sırada kamyonetin arkasında yolculuk yapan iki kişi yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk kilometrelerce sürdü. o anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:43 Kaynak: İHA

Bursa, Ankara, 3. Sayfa
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