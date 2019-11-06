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Bursa-anne ve kızı kazada yaralandı

7 saat önce

Anne ve kızı kazada yaralandıBursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı; biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Anne ve kızı kazada yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı; biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza; Akhisar Mahallesi Karalar caddesi üzerinde meydana geldi. Karalar caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Basri Ç.(65) yönetimindeki 16 ZV 031 plakalı otomobil,2. Fatih caddesi üzerinden Karalar caddesine çıkan sürücü Merve T.(28) yönetimindeki 16 DB 768 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savruldu. Kaza sonucunda kadın sürücü ile yanında bulunan kızı Ayşe T.(3) yaralandı.

2 yaralı da kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine götürülerek tedavi altına alındılar.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Bursa-anne ve kızı kazada yaralandı

İnegöl, Bursa, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:43 Kaynak: DHA
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