BURSA Annelerinin terk ettiği yavru kedileri itfaiye kurtardı - Son Dakika

BURSA Annelerinin terk ettiği yavru kedileri itfaiye kurtardı

Annelerinin terk ettiği yavru kedileri itfaiye kurtardıBursa'nın İnegöl ilçesindeki bir apartmanın çatı arasında annesinin terk ettiği 5 yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Annelerinin terk ettiği yavru kedileri itfaiye kurtardı Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir apartmanın çatı arasında annesinin terk ettiği 5 yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. İnegöl ilçesindeki Yenice Mahallesi 1. Can Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmandaki vatandaşlar, çatı katından kedi seslerinin geldiğini fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Apartmana gelen itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracıyla çatıya ulaşarak 5 yavru kediyi kurtardı. Ekipler, kurtarılan kedileri süt ile beslerken; yavrular İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor

Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu

Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım

Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı

Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz