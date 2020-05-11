BURSA Annesinden hatıra battaniyeyi vermeyince bıçaklandı - Son Dakika

Annesinden hatıra battaniyeyi vermeyince bıçaklandı

Bursa'da, sokakta yaşayan Ramazan Sarı (33) annesinden kalan tek hatıra olan battaniyeyi isteyen, kendisi gibi sokakta yaşayan Uğur Karakaya (48) tarafından göğsünden bıçaklanarak, yaralandı. Olay, dün saat 08.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde bulunan Mihraplı Camii bahçesinde meydana geldi. Kalacak yeri olmayan Uğur Karakaya, geceyi Mihraplı Parkı'nda geçirdi. Sabah, soğuk hava nedeniyle üşüyen Karakaya, kendisi gibi sokakta yaşayan Ramazan Sarı'nın uyuduğu yere giderek, üzerindeki battaniyeyi istedi. Ramazan Sarı ise, annesinden kalan tek hatıra olan battaniyeyi vermek istemedi. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Karakaya, cebindeki çıkardığı bıçağı Sarı'nın göğsüne saplayıp, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan Sarı, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sarı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Karakaya polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.