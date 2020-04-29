BURSA Annesinin otomobilde bıraktığı çocuk, çıkan yangında ağır yaralandı - Son Dakika

Annesinin otomobilde bıraktığı çocuk, çıkan yangında ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa- Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren dinlenme tesisine giren Dilan Umutlu'nun (25), otomobilinde çıkan yangında araçta bulunan oğlu Çınar Umutlu (3) ağır yaralandı. Çocuk işletme sahibi Asım Akkoyun (44) tarafından kurtarılarak, hastanede tedaviye alındı.

İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan sürücü Dilan Umutlu, 16 AGC 117 plakalı otomobilini karayolu üzerindeki tesis önüne park etti. Anne, oğlu Çınar'ı araç içinde bırakıp tesise girdi. Bu sırada otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede alev alan otomobilin içindeki çocuğun sesini duyan tesis sahibi Asım Akkoyun, çocuğu kurtardı.

İŞLETME SAHİBİ KURTARDI

Yanarak ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğu kurtaran işletme sahibi Asım Akkoyun'un da kollarında yanıklar oluştu. Akkoyun da tedavi altına alındı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan çocuk, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

O ANLARI ANLATTI

çocuğu araçtan çıkaran Asım Akkoyun, "Mutfakta çalışıyordum. Ağlama sesi duydum, dışarı çıktığımda otomobilin yandığını gördüm. Koşarak çocuğu otomobilden çıkardım. Kendimde ufak yaralanmalar var. Çocuğun elbiselerini çıkardık, insanlık görevimizi yaptık" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.