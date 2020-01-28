Bursa annesinin satacağını öğrenince oturduğu evi yaktı - Son Dakika
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Bursa annesinin satacağını öğrenince oturduğu evi yaktı

6 saat önce

Annesinin satacağını öğrenince oturduğu evi yaktıBURSA'da, Sabiha P., annesinin satacağını öğrendiği oturduğu evi ateşe verip, yaktı.

Annesinin satacağını öğrenince oturduğu evi yaktı

BURSA'da, Sabiha P., annesinin satacağını öğrendiği oturduğu evi ateşe verip, yaktı. 1 saatte kontrol altına alınan yangında ev küle döndü.

Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi 4'ncü Fener Sokak'taki tek katlı evde arkadaşlarıyla yaşayan Sabiha P., Afyon'da bulunan annesinin evi satmak için Bursa'ya geldiğini öğrendi. Bu duruma sinirlenen Sabiha P., evi ateşe verip, kaçtı. Ev kısa sürede alevler içinde kalırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çabaları sonucu kontrol altına alındı. Ancak ev kullanılamaz hale geldi. Polis, kaçan Sabiha P.'yi arıyor.

Bursa annesinin satacağını öğrenince oturduğu evi yaktı

İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:59 Kaynak: DHA
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