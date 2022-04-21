FPV drone ile çekilmiş görüntüler

Bursa'daki çiçek açan meyve ağaçları

Bursa Botanik Park

Parkta bisiklet süren ve top oynayan çocuklar

Antalya'daki Konyaaltı Sahili

Evdirhan Kervansarayı

Döşemealtı ilçesindeki meyve bahçesi BURSA/ANTALYA - Bursa ve Antalya'da ilkbaharın gelişiyle çiçek açan ağaçlar ile tarihi ve turistik noktalar FPV (yüksek hızlı) drone ile görüntüledi.

Bursa'da her yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiği merkez Osmangazi ilçesindeki Botanik Park'ta hareketlilik yaşanmaya başladı.

Botanik Park yürüyüş yaparak, bisiklet sürerek doğayla baş başa kalmak isteyenlere eşsiz imkanlar sunuyor.

Bursa'daki meyve ağaçları da ilkbaharın gelişiyle açan çiçekleriyle adeta görsel şölen oluşturuyor.

Kentin bu noktaları, AA ekibince FPV drone ile görüntülendi.

Antalya

Antalya'da ilkbaharın gelişiyle önemli tarihi ve turistik noktalar da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Selçuklu Sultanı Keyhüsrev'in oğlu Sultan 1. İzzeddin Keykavus tarafından 1210-1219 yılları arasında yaptırılan Evdirhan Kervansarayı da bu noktalar arasında yer alıyor.

Her yıl çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Konyaaltı Sahili de güneşli havalarda ziyaretçilerin vazgeçilmezleri haline geliyor.

Turistik ve tarihi bölgeler ile Döşemealtı ilçesindeki meyve bahçeleri de FPV drone görsellerine yansıdı.