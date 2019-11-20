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Bursa apple'ın açığını bulan bursalı gence, belediyeden burs

6 saat önce

Apple'ın açığını bulan Bursalı gence, belediyeden bursApple'ın açığını bulan ve ABD'li şirketten 100 lira ile ödüllendirilen Bursalı Oğuz Akçay'a (17), Nilüfer Belediyesi'nden destek geldi.

Apple'ın açığını bulan Bursalı gence, belediyeden burs

Apple'ın açığını bulan ve ABD'li şirketten 100 lira ile ödüllendirilen Bursalı Oğuz Akçay'a (17), Nilüfer Belediyesi'nden destek geldi. Belediye, Akçay'ın eğitimi için burs sağlayacak.

Nilüfer ilçesinde yaşayan, Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik bölümü son sınıf öğrencisi Oğuz Akçay, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın ürettiği Iphone telefonunun yazılım açığını buldu. Bu açığı, ABD şirketine bildirdi. Apple, Akçay'a ödül olarak 100 lira gönderdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Akçay'a destek olmak için harekete geçti. Akçay'ı makamında misafir eden Başkan Erdem, liseliye burs desteği sağlayacaklarını söyledi.

Üniversite sınavlarına hazırlanan Akçay'ın daha iyi bir eğitim almasını istediğini ifade eden Başkan Erdem, Çok etkilendim açıkçası. Burada yaşayan bir kardeşimin, bir dünya devinin eksikliklerini bulma becerisi beni çok heyecalandırdı. Görüyorum ki pırıl pırıl, geleceği parlak olan bir genç arkadaşımız kendisi. Biz de Nilüfer Belediyesi olarak elinden tutacağız, üniversite ve bilişim üzerine eğitimiyle daha iyi noktalara gelecektir. Biz her türlü desteği vereceğiz, kendisini kutluyorum dedi.

Oğuz Akçay da okul hayatı için alacağı desteğin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Bursa apple'ın açığını bulan bursalı gence, belediyeden burs

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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:31 Kaynak: DHA
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