Bursa araç çalıp, iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa araç çalıp, iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli kamerada - Son Dakika

Bursa araç çalıp, iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli kamerada

7 saat önce

Araç çalıp, iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli kameradaBURSA'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları otomobil ile aynı sokaktaki 4 iş yerine girmeye çalışan ve bir iş yerini soyan 2 hırsızlık şüphelisi kameralara yakalandı.

Araç çalıp, iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları otomobil ile aynı sokaktaki 4 iş yerine girmeye çalışan ve bir iş yerini soyan 2 hırsızlık şüphelisi kameralara yakalandı. Bir iş yerine girerken güvenlik kameralarının görüntülediği 2 şüpheli, 8 dakika durdukları iş yerinden çalacak bir şey bulamayınca iki kol saati ile dükkanın yedek anahtarını çaldı. Güneş gözlüğü takan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İnegöl ilçesindeki Hamidiye Mahallesi'nde park halindeki otomobili çalan kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Sinanbey Mahallesi'ndeki iş yerlerine yöneldi. Gonca Sokak üzerinde aracı park eden hırsızlar, sokak üzerindeki iki market ile sigortacının kapısını zorladı ancak içeri giremedi. Bunun üzerine hırsızlar aynı sokakta bulunan bir başka sigortacıya gitti. İş yerinin kapısını levye ile açan hırsızlar içeri girerek iş yerinde para ve değerli eşya aradı. 8 dakika iş yerinde gezen hırsızlar, çalacak bir şey bulamayınca masa üzerindeki iki kol saati ile iş yerinin yedek anahtarını alıp kayıplara karıştı.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızların tanınmamak için güneş gözlüğü taktığı görülüyor. Ayrıca hırsızların iş yerinde yaptığı aramalar sırasında ışıkları da yaktıkları görüldü. Hırsızların çaldıkları otomobili de bırakıp kaçtıkları öğrenildi. Sabah iş yerine gelen komşu, iş yerinin kapısını açık görünce durumu sahibine bildirdi. Komşunun haber vermesiyle gelen iş yeri sahibi durumu emniyete bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, incelemede bulundu. Polis iki hırsızın bulunması için çalışma başlattı.

3 İŞ YERİNE DAHA GİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR

İş yeri sahibi Refiye A., hırsızlığı komşunun bildirdiğini ifade ederek, "İş yerime geldiğimde her yerin dağınık olduğunu gördüm. Durumu bildirmem üzerine gelen emniyet ekipleri incelemede bulundu. Hırsızlar eldiven kullandığı için parmak izleri kalmamış. 2 tane kol saati ve iş yerinin yedek anahtarını çalmışlar. Duyduğuma göre 3 iş yerine daha girmeye çalışmışlar. Tedirgin olduk. Emniyet ekiplerinin hırsızları bulmasını ümit ediyorum" dedi. Polis ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Bursa araç çalıp, iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli kamerada

İnegöl, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:06 Kaynak: DHA
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