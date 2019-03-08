Son Dakika Haberleri: Bursa Aralarında 1 Kadın Bulunan 3 Kişi Uyuşturucu Ticareti Suçundan Kadınlar Gününde Adliyeye Sevk...

Bursa Aralarında 1 Kadın Bulunan 3 Kişi Uyuşturucu Ticareti Suçundan Kadınlar Gününde Adliyeye Sevk...

1 saat önce

Bursa'da narkotik ekipleri önceden tespit ettikleri 4 farklı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa Aralarında 1 Kadın Bulunan 3 Kişi Uyuşturucu Ticareti Suçundan Kadınlar Gününde Adliyeye Sevk..., System.String[]
Bursa'da narkotik ekipleri önceden tespit ettikleri 4 farklı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 9 kişiden 5 kişiye uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapılırken aralarında bulunan 1 çocuk ise çocuk şubeye teslim edildi. Aralarında 1 kadınında bulunduğu 4 şüpheli kadınlar gününde adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar sonucunda uyuşturucu satıldığı hakkında bilgi aldı. Şüphelileri yakın takibe alan ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyon ile 9 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda 130 gram kannabinoid, 20 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş metamfetamin, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Yapılan Operasyon neticesinde gözaltına alınan 9 kişiden 5'i hakkında uyşuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapılırken 18 yaşından küçük olan bir kişi ise çocuk şube müdürlüğüne sevk edildi. Aralarında bir kadının da bulunduğu N.O., Ö.Y. ve U.Y. isimli şüpheliler uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:14 Kaynak: DHA

Narkotik, Bursa, Güncel
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