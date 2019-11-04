Bursa arama kurtarma ekipleri, sokak hayvanları için kulübe yaptı

Arama kurtarma ekipleri, sokak hayvanları için kulübe yaptı

Bursa'da arama-kurtarma faaliyeti gösteren ekipler, kışın sokaklarda ve kırsalda yaşayan sahipsiz hayvanların barınabilmesi için atık tahtalardan yaptıkları kulübeleri şehrin dört bir yanına yerleştirdi.

Merkez Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'ndeki barınakta bir araya gelen 40 kişi, sokak köpeklerinin kışın soğuk havalarda barınabilmesi için kulübeler inşa etti. Nilüfer ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri, Her Eve Bir Pati Derneği ile ortaklaşa proje üreterek, sokak ve kırsalda yaşayan sahipsiz köpeklerin barınabilmesi için atık tahtaları kulübeye dönüştürdü. Yapılan 20 kulübe, sokak köpeklerinin yoğunlukta olduğu bölgelere bırakıldı.

'TERK EDİLEN KÖPEKLER YEMEK VE BARINACAK YER BULAMIYOR'

Barınaktan yaklaşık 450 köpeğe baktıklarını söyleyen Her Eve Bir Pati Derneği Başkanı Emre Demir, Dışarıda bu sayının çok daha fazla olduğunu bildiğimiz için bu etkinliği düzenledik. Arama kurtarma ekiplerinin böyle bir projeye destek vermesinden dolayı mutluyum. Bizim amacımız terk edilmiş, sahipsiz hayvanlara el uzatabilmek, kırsalda insanlar tarafından şikayet edilip kötü yerlere bırakılan hayvanlara yardım edebilmek. Terk edildikleri zaman hiçbir şekilde yemek bulamıyorlar, barınma ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Az da olsa onlara el uzatmak istiyorduk. Atık tahtalarla ne yapabileceğimizi düşünürken, geri dönüşüme kazandırmaya karar verdik. Bunlarla yaptığımız kulübelerin tamamını doğaya bırakacağız. Kışın gelmesiyle beraber sokaklara bıraktığımız mamalar ıslanıyor ve ziyan oluyor. Bu kulübelerle beraber hem mamalar ziyan olmayacak hem de dostlarımız barınacak dedi.

'ETKİNLİKTE YER ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'

Ekip olarak bu kez sokak hayvanları için çalıştıklarını belirten Nilüfer Arama Kurtarma Derneği Üyesi Pınar Bulmuş, ANDA arama kurtarma ekibiyle el ele vererek bu çalışmayı ortak yürütüyoruz. Burada atık paletleri bozup kulübeler yapacağız. Amacımız sokakta kalan köpeklere el uzatabilmek. Dernekler olarak bir araya gelerek bu etkinlikte yer aldığımız için mutluyuz dedi.