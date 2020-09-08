BURSA Aranan 2 hırsızı kredi kartıyla yaptıkları alışveriş ele verdi - Son Dakika

Aranan 2 hırsızı kredi kartıyla yaptıkları alışveriş ele verdi

Bursa'da 3 ay boyunca 6 farklı plaka ve oto hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen iki şüpheliden Berk A. (20) bir benzin istasyonunda kredi kartıyla alışveriş yapınca beraberindeki diğer şüpheli Emrah Ö. (22) ile birlikte yakalandı.

Bursa'nın merkez ilçelerinde mayıs ayından bu yana çok sayıda otomobil, plaka ve evden hırsızlık olayı meydana gelmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği adreslerdeki çok sayıdaki güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin Berk A. ile Emrah Ö. olduğunu belirledi.

KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞ ELE VERDİ

Ekipler, isimleri tespit edilen Berk A. ile Emrah Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin kredi kartlarını takibe alan ekipler, Berk A.?nın bir benzin istasyonunda kredi kartıyla alışveriş yaptığını tespit etti. Alışverişin yapıldığı benzinliğe ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını belirledi. Plakayı takibe alan ekipler, 2 şüpheliyi saklandıkları eve giderken gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerini ve araçlarını arayan polis, 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan ve üzerlerinden uyuşturucu çıkan 2 şüpheli emniyete getirildi. Şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.