Son Dakika Haberleri: Bursa Archifest sona erdi
Son Dakika Ekonomi Bursa Archifest sona erdi

Bursa Archifest sona erdi

1 saat önce

Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından ikincisi bu yıl "Şehre İkinci Bir Şans Ver" mottosuyla düzenlenen Bursa Archifest, gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

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Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından ikincisi bu yıl "Şehre İkinci Bir Şans Ver" mottosuyla düzenlenen Bursa Archifest, gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:46 
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