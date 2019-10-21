Bursa Archifest sona erdi
1 saat önce
Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından ikincisi bu yıl "Şehre İkinci Bir Şans Ver" mottosuyla düzenlenen Bursa Archifest, gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.
Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından ikincisi bu yıl "Şehre İkinci Bir Şans Ver" mottosuyla düzenlenen Bursa Archifest, gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:46
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