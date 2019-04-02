Bursa Arıza Yapan Budo Feribotundaki Yolcular Armutlu'dan Aktarmalı İstanbul'a Taşındı
47 dakika önce
Arıza yapan BUDO feribotundaki yolcular Armutlu'dan aktarmalı İstanbul'a taşındıBURSA'nın Mudanya ilçesinde BUDO'ya (Bursa Deniz Otobüsleri) ait 'Hüdavendigar' isimli deniz otobüsü İstanbul'a hareket ettikten sonra arızalanınca, acil olarak Armutlu'ya yanaştı.
Arıza yapan BUDO feribotundaki yolcular Armutlu
'dan aktarmalı İstanbul
'a taşındı
BURSA'nın Mudanya
ilçesinde BUDO'ya (Bursa
Deniz Otobüsleri) ait 'Hüdavendigar' isimli deniz otobüsü İstanbul'a hareket ettikten sonra arızalanınca, acil olarak Armutlu'ya yanaştı. Yolcular buraya hareket eden 'Yıldırım Beyazıt
' isimli feribotla İstanbul'a götürüldü.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Ömer Bey Mahallesi'nde bulunan BUDO'ya ait Hüdavendigar isimli feribot bugün saat 19.00'da İstanbul'a hareket ettikten sonra arızalandı. Feribot acil olarak Armutlu iskelesine yanaşmak zorunda kaldı. Yolcular, buraya gelen bir başka BUDO feribotu olan Yıldırım Beyazıt isimli gemiye tahliye edildi. Armutlu'dan kalkan feribot ile yolcular sorunsuz olarak İstanbul'a geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:15 Kaynak: DHA
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