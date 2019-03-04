Bursa Aşkı İçin Minareye Çıkıp 'Her Yer Trabzon' Diye Bağıran Genç Muradına Erdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'a Kadar Düzene Girmezse Tanzim Satışı 81 İle Yayacağız

"Bize Her Yer Trabzon" Diye Bağıran Fenerbahçe Taraftarı Sözlendi