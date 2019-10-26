Son Dakika Haberleri: Bursa at arabasıyla hırsızlık güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Bursa at arabasıyla hırsızlık güvenlik kamerasında

Bursa at arabasıyla hırsızlık güvenlik kamerasında

1 saat önce

At arabasıyla hırsızlık güvenlik kamerasındaBursa'nın İnegöl ilçesinde,bir iş yeri girişindeki metal parçayı alan çocuğun at arabasıyla kaçışı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

At arabasıyla hırsızlık güvenlik kamerasında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde,bir iş yeri girişindeki metal parçayı alan çocuğun at arabasıyla kaçışı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayı, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'ndeki Metal Sanayi önünde yaşandı. Görüntüye göre kimliği belirsiz kişler, at arabasıyla iş yeri önüne geldi. At arabasından inen bir çocuk, iş yeri önündeki metal parçayı aldı. Ardından da at arabasına binerek, diğerleriyle birlikte kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis soruşturma başlattı.

Bursa at arabasıyla hırsızlık güvenlik kamerasında

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Freni boşalan iş makinesi iki otomobile çarptı
Çaldığı parayı ekmeğin arasına sakladı İstanbul'da 300 bin TL'lik hırsızlık yapan şahsı güvenlik kamerası ele verdi Moskova'da Soçi Mutabakatı alarmı! Putin, Güvenlik Konseyi'ni acil koduyla topladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 16:55:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa at arabasıyla hırsızlık güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]