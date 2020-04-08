BURSA At, sokak ortasında doğum yaptı - Son Dakika

BURSA At, sokak ortasında doğum yaptı
6 saat önce
At, sokak ortasında doğum yaptıBURSA'nın İnegöl ilçesinde at, sokak ortasında doğum yaptı.
At, sokak ortasında doğum yaptı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde at, sokak ortasında doğum yaptı. Dünyaya gelen tayın ilk adımları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi, Refak Sokak'ta dün öğle saatlerinde bir at, doğum yaptı. Dünyaya gelen tay, güçlükle ayağa kalkıp ilk adımlarını attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre sonra gelen sahibi, at ile tayı alarak ahırına götürdü.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:30 Kaynak: DHA
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