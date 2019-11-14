Son Dakika Haberleri: Bursa atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul bursa'da çıktı
Son Dakika Güncel Bursa atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul bursa'da çıktı - Son Dakika

Bursa atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul bursa'da çıktı

6 saat önce

BURSA Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktı (2)

BURSA Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktı (2)

Bursa atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul bursa'da çıktı

Mustafa Kemal Atatürk, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:21 Kaynak: DHA
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Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktı
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