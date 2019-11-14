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Bursa atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul bursa'da çıktı
6 saat önce
BURSA Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktı (2)
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:21 Kaynak: DHA
BURSA Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktı (2)
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