Son Dakika Haberleri: Bursa Avcı Muhtar, Geyiklere 'Gel Kızım, Gel Oğlum' Diye Seslendi

Bursa Avcı Muhtar, Geyiklere 'Gel Kızım, Gel Oğlum' Diye Seslendi

33 dakika önce

Avcı muhtar, geyiklere 'Gel kızım, gel oğlum' diye seslendiBursa'nın İnegöl ilçesinde muhtar Zeki Ekren, avlanmaya çıktığı ormanlık alanda rastladığı geyiklere önce "Gel kızım, gel", ardından "Gel oğlum, gel gel" diye seslendi.

Avcı muhtar, geyiklere 'Gel kızım, gel oğlum' diye seslendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde muhtar Zeki Ekren, avlanmaya çıktığı ormanlık alanda rastladığı geyiklere önce "Gel kızım, gel", ardından "Gel oğlum, gel gel" diye seslendi. Ekren, bu anları cep telefonu kamerasından görüntüledi.

İnegöl'ün kırsal Saadet Mahallesi'nde arkadaşlarıyla ormanlık alanda avlanmaya çıkan mahalle muhtarı Zeki Ekren, kendilerine bakan geyiklere seslendi. Cep telefonunu çıkarıp kayda giren muhtar Ekren, geyiklere önce "Gel kızım, gel" diye seslendi. Bir arkadaşının "Kız mı o?" sorusu üzerine muhtar Ekren, "Gel oğlum, gel gel. Ne yapıyorsun orada? Hayır, durup duruyorsun, seni vurmayız biz kızım, oğlum" diyerek iletişim kurmaya çalıştı. O anlar ise kameraya yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:09 Kaynak: DHA

Bursa, İnegöl, Güncel
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