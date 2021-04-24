BURSA AVİZEYİ SİLERKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda evde temizlik yaparken, tavandaki ampulü sildiği sırada elektrik akımına kapılan kadın yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Süleymaniye Mahallesi, Öz Değirmen Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Evinde temizlik yapan Emine D.(55), tavanda asılı avizedeki ampulü, ıslak bezle silerken elektrik akımına kapıldı. Sandalye üzerinden düşen kadın yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.