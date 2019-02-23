Son Dakika Haberleri: Bursa Ayağına Dolanan İpler Dala Takılan Güvercini İtfaiye Kurtardı

Bursa Ayağına Dolanan İpler Dala Takılan Güvercini İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Ayağına dolanan ipler dala takılan güvercini itfaiye kurtardıAyaklarına dolanan ipin dallara takılmasıyla ağaçta mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Bursa Ayağına Dolanan İpler Dala Takılan Güvercini İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Ayağına dolanan ipler dala takılan güvercini itfaiye kurtardı

Ayaklarına dolanan ipin dallara takılmasıyla ağaçta mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlıklı bir şekilde kurtarılan güvercin, kontrollerinin yapılması için hayvanseverler tarafından nöbetçi veterinere götürüldü.

Olay Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. İki ayağına birden ip dolanan güvercin, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki çınar ağacına kondu. Ayaklarındaki ipin ağacın dallarına takılması üzerine hareket edemeyen güvercini fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin vinç yardımıyla ağaçtan indirdiği güvercinin ilk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapıldı. Ayaklarına dolanan ipleri koparan vatandaşlar yaralı güvercini nöbetçi veterinere götürdü. Güvercinin kurtarılma anını cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar, duyarlı çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:10 Kaynak: DHA

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Bursa, İtfaiye, 3. Sayfa
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