Bursa ayak parmağında kırık olan merve özbey'den bursa konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa ayak parmağında kırık olan merve özbey'den bursa konseri - Son Dakika

Bursa ayak parmağında kırık olan merve özbey'den bursa konseri

6 saat önce

Ayak parmağında kırık olan Merve Özbey'den Bursa konseriBursa'da konser veren şarkıcı Merve Özbey, ayak parmağındaki kırığa rağmen 2,5 saat sahnede kalarak, hayranlarını eğlendirdi.

Ayak parmağında kırık olan Merve Özbey'den Bursa konseri

Bursa'da konser veren şarkıcı Merve Özbey, ayak parmağındaki kırığa rağmen 2,5 saat sahnede kalarak, hayranlarını eğlendirdi.

Şarkıcı Merve Özbey, Bursa'da sahne alarak, hayranlarıyla buluştu. Sol ayak serçe parmağında kırık olan Özbey, ayağı bandajlı olarak konser verdi. Sahnede çoğu zaman oturarak sevilen şarkılarını seslendiren Özbey, bazen ayağa kalkıp, dans da etti. Sahnede 2,5 saat kalan Özbey, kendi şarkılarının yanı sıra Sezen Aksu ve Neşet Ertaş'ın da eserlerini seslendirdi. Merve Özbey, konser sonunda kendisini dinlemeye gelen hayranlarına teşekkür etti.

Bursa ayak parmağında kırık olan merve özbey'den bursa konseri

Merve Özbey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:40 Kaynak: DHA
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