Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Son Dakika

Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler

21 dakika önce

Bursa'da, kısa aralıklarla 4 kez hırsızların girdiği pastanede yeni bir hırsızlık olayı polis tarafından önlendi. Daha önce 4 kez girdiklerinden şüphelenilen küçük yaştaki 2 şüpheli, pastanenin soyunma kabininde polis tarafından yakalandı.

Bursa'da, kısa aralıklarla 4 kez hırsızların girdiği pastanede yeni bir hırsızlık olayı polis tarafından önlendi.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir pastanenin önüne gelen küçük yaştaki 3 şüpheli, uzun süre pastanenin etrafını gözetledi. 3 şüpheliden 2'si, pastanenin depo kısmındaki havalandırma camını açarak içeri girerken, bir kişi ise dışarıda gözcülük yaptı. İki kişinin işletmeye girdiğini gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Dışarıda gözcülük yapan şüpheli, polis araçlarını görünce mahalle arasına doğru yürüyerek gözden kayboldu. Pastanenin çevresini inceleyen polis ekipleri, havalandırma camlarının açık olduğunu fark etti. Pastane kapısını aralayarak içeri giren polis ekipleri, kasanın bulunduğu kısmın dağınık olduğunu farketti.

"SOYUNMA ODASINDA YAKALANDILAR"

Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelince şüpheliler pastanenin içinden çıkamadı. Pastanenin alt katındaki depoya inen iki şüpheli, soyunma odasına girerek saklanmaya çalıştı. İçeride arama yaparak pastaneyi inceleyen polis ekipleri, saklanan iki şüpheliyi soyunma odasında yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere gözaltına alınan şüphelilerin, daha önceki hırsızlık olaylarının da failleri oldukları tahmin ediliyor.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Şüphelilerin pastaneye girmeleri ve kasadaki paraları aramaları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde, şüphelilerin havalandırma camını açarak içeri girdikleri görülüyor. İçeri giren şüpheliler, kasa ve çevresini dağıtarak para arıyor. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak polis aracına bindiriyor.

"SAĞOLSUN ARKADAŞLAR HAFTADA BİR DÜKKANA GİRİYOR"

Hırsızların belli aralıklarla 4 kez daha pastaneye girdiğini söyleyen işletme sahibi Ufuk Kırçiler, "Sağ olsun arkadaşlar haftada bir dükkana giriyor. Biz kapatıyoruz, onlar bizim eksiğimizi bizden daha iyi biliyorlar. Bize de bunu gösteriyorlar. İlk girdiklerinde 5-6 bin lira para aldılar. Ondan sonra sürekli girdiler. En sonunda taktılar kelepçeyi götürdüler. Sokaktaki küçük pencereden girdiler ama onlar için fark etmiyor. Daha önce kapının üstünden atladılar. Alarm sistemi ve kamera sistemini kurunca bu sefer alt kısımdaki pencereden girdiler" dedi.

Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler
Osmangazi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaybolan üniversite öğrencisi, özel harekat timlerince aranıyor
8 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmalarına özel harekat timleri katıldı Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı Ceket hayat kurtardı! Ölümden dönen şahıs kendine gelemedi

Son Dakika Haberleri
00:48 Sapanca Gölü'nde "hayalet ağ" nedeniyle ördek ve balıkların telef olmasına inceleme - Son Dakika
00:44 ABD Adalet Bakanı Barr, Florida saldırısını "terör eylemi" olarak niteledi Açıklaması - Son Dakika
00:42 Fransa, Sahel bölgesine ilave 220 asker gönderecek - Son Dakika
00:36 İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
00:34 Aynı pastaneyi dört kez soydur, beşince yakayı ele verdiler - Son Dakika
23:52 Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 00:56:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]