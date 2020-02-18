Bursa azer'in ölümüne neden olan sürücüye verilen cezaya ailesi tepki gösterdi - Son Dakika
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Bursa azer'in ölümüne neden olan sürücüye verilen cezaya ailesi tepki gösterdi

6 saat önce

Azer'in ölümüne neden olan sürücüye verilen cezaya ailesi tepki gösterdiBURSA'da sokakta oynayan 6 yaşındaki Azer Şenol'a çarparak ölümüne neden olan Hülya Akgün (43), tutuklu yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Azer'in ölümüne neden olan sürücüye verilen cezaya ailesi tepki gösterdi

BURSA'da sokakta oynayan 6 yaşındaki Azer Şenol'a çarparak ölümüne neden olan Hülya Akgün (43), tutuklu yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Akgün'ün aldığı cezayı az bulan Azer Şenol'un ailesi, karara tepki gösterdi.

Kaza, geçen yıl Haziran ayında Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hülya Akgün yönetimindeki 6 SHE 62 plakalı otomobil, sokakta oynayan Azer Şenol'a çarptı. Kazaya tanık olan Azer ailesinin tepki gösterdiği sürücü, paniğe kapılarak otomobili sürmeye devam etti ve çocuğun üzerinden geçti. Azer olay yerinde hayatını kaybederken, gözaltına alınan Hülya Akgün tutuklandı. Akgün hakkında 25 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sonunda Akgün'e, 'bilinçli taksirle adam öldürmek' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ayrıca ehliyetine 1 yıl el konulmasına karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

'ÇOCUĞU EZİP GEÇTİ'

Azer Şenol'un ailesi, sanığa verilen cezayı az bularak tepki gösterdi. Baba İrfan Şenol, "Yolun kenarında oturuyorduk. Çocuğum da orada oynuyordu, hatta üç çocuk oynuyordu. Yolun kenarında otururken böyle pat diye bir ses duyduk. Kırmızı bir araç döndü, vurdu durdu. Normal bir şekilde çocuk yere düştü, kalkıyordu. Biz de çocuğun yanına giderken kadına dur diyorduk. Tam arabaya bir adım kala, gaza bir yüklendi, ben o esnada önünde olsaydım beni de ezecekti. Arabaya dokunamadım, plakasını dahi alamadan kaçtı gitti. İlk çarpmada çocuk ayağa kalkmaya çalışıyordu. Fazla bir şeyi yoktu, burnu bile kanamamıştı. En fazla ezilme olabilir, fazla da hızlı vurmadı zaten, geldi sadece dokundu. Sonra çocuk yere düştü, kalkıyordu. Bu sırada şoför gaza yüklendi ve çocuğu ezip geçti. Cezası bence çok az. 6 yaşında bir çocuğun hayatı bu kadar az mı yani? Yetkililerin buna bir çözüm bulması lazım. 6 yaşında çocuk, burada benim evimin yanında, evimin karşısında, benim bir ev yakınımda oynayamadıktan sonra nerde oynayacak bu çocuklar?" dedi.

'ÇOCUĞUM OKULA BAŞLAYACAKTI, HAYALLERİ VARDI'

Verilen kararı kabul etmediğini söyleyen gözü yaşlı anne Songül Şenol ise şöyle konuştu:

"Ben bu kararı kabul etmiyorum. Benim çocuğum bu sene birinci sınıfa başlayacaktı. Onun hayalleri vardı. Ölmeseydi, 21 gün sonra doğum günü vardı. Bizden sürpriz doğum günü bekliyordu, ama öldü. Gitmek istediği okulun karşısına gömdük onu. Her okulun yanından geçtiğimde yaşadığım acıyı kimse anlayamaz, çünkü benim çocuğum okula gidecekti. Onun yaşıtları okulda okuyor. Bu ceza çok az. Adalet bu olmamalı. Ben bunu trafik kazası olarak kabul etmiyorum. Evet ilk vurduğu trafik kazası olabilir, ama ikinci kez yaptığı hamleyi asla kabul etmiyorum. Buna birisi baksın. Ben geceleri uyuyamıyorum. Doktorun verdiği hiçbir ilaç beni uyutmuyor. Benim çocuğumun hayatı bu kadar ucuz olamaz. Ben çocuğumu gözümden sakındım. Benim çocuğum ezildi, öldü. Karşı taraf çok zengin, yedi avukat tuttuklarından da belli. Bu yedi yılın yatarı ne kadar bilmiyorum. Benim çocuğumun hayatı bu kadar ucuz olmamalı."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)

Bursa azer'in ölümüne neden olan sürücüye verilen cezaya ailesi tepki gösterdi

Hülya Akgün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:40 Kaynak: DHA
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