Bursa Baba Mesleği Marangozlukla Ahşaba Hayat Veriyor
21 dakika önce
Bursa'da 7 yıl bir fabrikada çalıştıktan sonra baba mesleği olan marangozluğa merak saran ve yaptığı ahşap oyma ürünler ile 17 ülkeye ihracat yapan Özgür Ulus'un işlediği hediye kutuları, bıçak sapları, kuş kafesleri ve biblolar büyük beğeni topluyor.
Bursa
'da 7 yıl bir fabrikada çalıştıktan sonra baba mesleği olan marangozluğa merak saran ve yaptığı ahşap oyma ürünler ile 17 ülkeye ihracat yapan Özgür Ulus
'un işlediği hediye kutuları, bıçak sapları, kuş kafesleri ve biblolar büyük beğeni topluyor.
Bursa'da 7 yıl bir fabrikada çalıştıktan sonra baba mesleği olan marangozluk ve ahşap oymacılığına merak saran Özgür Ulus, günlerce hatta haftalarca emek vererek yaptığı ahşap oyma ürünler ile büyük beğeni topluyor. Kıl testere ve ıskarpela kullanarak, hediye kutuları, bıçak sapları, kuş kafesleri ve hediyelik biblo gibi ürünler yapan Ulus, bu ürünleri 17 ülkeye ihraç ediyor. Ayrıca Ulus, kurduğu e-ticaret sitesi üzerinden de hem yaptığı ahşap ürünleri satıyor hem de ahşapçılık ile uğraşan hobi meraklılarına malzeme-araç ve gereç satışı yapıyor. Ahşap oymacılığının kaybolmaya yüz tuttuğunu belirten Özgür Ulus, Babam bu işi kendisi sürdürüyordu, 7 yıl önce ben de bu işe başladım. Şu anda babam ile birlikte çalışıyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışına ahşap ürünler ve bu ürünleri ortaya çıkarmak için gerekli olan malzemeleri yolluyoruz. Biz kıl testere ve ıskarpela kullanarak ürünlerimizi çıkartıyoruz. İlk olarak kuş kafesleri ile başladık. Şu anda daha çok mücevher kutuları, tespih kutuları, hediyelik eşyalar yapıyoruz. Bu gibi ufak objeler bizim el sanatımızı ortaya koymak için daha dikkat çekici oluyor. Ahşap ürünlerin fiyatlandırması, desen yoğunluğuna, kullanılan malzemeye göre değişiyor. 100 liradan başlar, 30-40 bin liraya kadar gider. Ürünlerim yapım süresi ise 8 iş saatiyle başlar belki haftalarca sürebilir. Biz dünyanın 7 kıtasında 83 farklı çeşit ağaç kullanıyoruz. diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:33 Kaynak: DHA
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