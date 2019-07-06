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BURSA BABA VE İKİ KIZI BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

1 saat önce

Baba ve 2 kızı, kazada öldü (2)BABA VE İKİ KIZI TOPRAĞA VERİLDİEskişehir'deki kazda ölen Zekeriya Güler (38) ile kızları Elif (12) ve Enise (9), Bursa'da son yolculuklarına uğurlandı.

Baba ve 2 kızı, kazada öldü (2)
BABA VE İKİ KIZI TOPRAĞA VERİLDİ
Eskişehir'deki kazda ölen Zekeriya Güler (38) ile kızları Elif (12) ve Enise (9), Bursa'da son yolculuklarına uğurlandı.
Eskişehir'de önündeki TIR'a çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Zekeriya Güler (38) ile kızları Elif (12) ve Enise (9) yaşamını yitirdi. Ankara'daki düğünden dönen baba ve 2 kızının cenazeleri Bursa'da toprağa verildi.
Gerekli incelemenin tamamlanmasının ardından Zekeriye Güler ve kızları Elif ve Enise'nin cenazeleri merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesindeki Hacılar Camisine getirildi. Burada kılınan cenaze namazında cami avlusunun dışında Elif ve Enise'nin küçük arkadaşları da saf tutup cenaze namazına katıldı. Cenazeye, Güler ailesi, akrabaları ve sevenlerinden oluşan 2 bin kişi katıldı. Cenazeler, kılınan namazın ardından Arabayatağı Mezarlığına defnedildi.
Öte yandan ailenin Ankara'da yapılan bir akrabalarının düğünlerinden döndükleri öğrenildi.
BURSA BABA VE İKİ KIZI BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:50 Kaynak: DHA
Eskişehir, Bursa, Güncel
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