Bursa Babasını Kanserden Kaybedince, Organik Beslenme İçin Gübre Üretmeye Başladı

İstanbul
'da fırın işletmecisi olan Eren Başusta (35), fırınını kapatıp Bursa
'nın Yenişehir
ilçesine yerleşti. Kimyasal gübreye savaş açan genç adam oluşturduğu tesiste solucan gübresi üretmeye başladı. Başusta, Babamı kanserden kaybettim. Doktorlar 'babanızı organik ürünler ile besleyin' demişti. Babamı kaybedince bu işe atıldım dedi. İstanbul'da fırın işlemeciliği yapan Eren Başusta, 3 yıl önce solucan gübresine merak sardı. Bununla ilgili Kütahya
'da eğitim alan genç adam, Bursa'nın Yenişehir İlçesi kırsal Çamönü Mahallesi'ne yerleşerek solucan gübresi tesisi kurdu. Burada yerli kompost gübre (organik solucan gübresi vermikompost) üretimine başlayan Eren Başusta, neredeyse bütün tarım bölgelerine solucan gübresi sağlıyor.
'AZOTLU GÜBRE İLE TOPRAKLARIMIZI MAHVETTİK'
Eren Başusta yaptığı açıklamada, İhtiyacımızı karşılayabilmek için ithalat yapmak zorunda kalıyoruz. Bu kabul edilebilir bir manzara değildir. Özellikle topraklarımız noktasında, şu azotlu gübreyle topraklarımızı mahvettik ve topraklarımız suyla buluştuğu zaman ne yazık ki çamur olup, akıp gidiyor. Doğallıktan uzak, tüm hastalıkların temelinde de ne yatıyor O gübreleme yatıyor dedi. Bu reform ile birlikte kimyevi azotun tehtidinden bütün tarımsal gıdaların kurtarılabileceğini kaydeden Başusta, Ürün verimi artar. Bitki büyümesini hızlandırır. Topraktaki organik madde miktarını artırır. Dona karşı bitki ve köklerinde direnç sağlar. Toprağın PH'ını düzenler. İçeriğindeki bitki besin maddeleri, makro ve mikro elementler, suda yavaş çözülerek bitkilerin uzun süre beslenmesini sağlar, gübreleme ihtiyacı zamanla azalır. Kimyasallarla kirlenmiş, kuvvetini ve canlılığını yitirmiş toprakların ıslahını sağlar. Bu sayede kimyevi gübre kullanım ihtiyacı zaman içerisinde azalır. Yabancı ot tohumu içermez. Ek olarak İçerisinde başka bir katkı maddesi yoktur ve ayrım gözetmeksizin her türlü tarım kültüründe uygulanırö ifadelerini kullandı.
'BABAMI KANSERDEN KAYBETTİM'
Babasını kanserden kaybettiğini, doktorların ise kendisine 'babanızı organik ürünlerle besleyin' demesi üzerine kimyasal gübreye savaş açtığını belirten Başusta, Babam akciğer kanserine yakalandı. Kemotarapi sürecinde doktor bana 'babanızı sağlıklı besleyin, bu çok önemli; özellikle organik ürünlerle besleyin' demesi hafızamdan hiç gitmedi. İnsanların sağlıklı beslenmesi için bu tesisi kurdumö diye konuştu.