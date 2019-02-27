Bursa Babasultan Barajı'na Düşen Araçta İlk Belirlemelere Göre 2 Kişi Hayatını Kaybetti 3 Kişi...
26 dakika önce
Bursa Babasultan Barajı'na düşen araçta ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişi kurtarıldı (ek)(Tür: Yurt)
Bursa Babasultan Barajı
'na düşen araçta ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişi kurtarıldı (ek)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:48 Kaynak: DHA
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