Son Dakika Haberleri: Bursa Babasultan Barajı'na Düşen Araçta İlk Belirlemelere Göre 2 Kişi Hayatını Kaybetti 3 Kişi...

Bursa Babasultan Barajı'na Düşen Araçta İlk Belirlemelere Göre 2 Kişi Hayatını Kaybetti 3 Kişi...

26 dakika önce

Bursa Babasultan Barajı'na düşen araçta ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişi kurtarıldı (ek)(Tür: Yurt)

Bursa Babasultan Barajı'na düşen araçta ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişi kurtarıldı (ek)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:48 Kaynak: DHA

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