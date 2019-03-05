Bursa Bağımlılıkla Mücadelede Uedaş ve Yeşilay El Ele

Bağımlılıkla mücadelede UEDAŞ ve Yeşilay
el ele Yeşilay Haftası
'nda Bursa
'da Yeşilay bilinci oluşturmak için adım atan Uludağ
Elektrik Dağıtım A.Ş, Bursa'nın Nilüfer İlçesinde yer alan bir trafoya yazdırdığı 'Bağımlılığa karşı yalnız değilsinö sloganıyla farkındalık oluşturdu.
BURSA'da Limak
Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, dikkat çeken projeleri arasında yer alan 'Trafolar Konuşuyorö projesini sürdürüyor. Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Bursa Şubesi ile birlikte, çeşitli bağımlılıklara karşı mücadele etmek için harekete geçen UEDAŞ, Bursa'nın Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesinde 'Yeşilay Trafosu' oluşturdu. Gençleri ve çocukları zarar veren kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla, grafiti sanatı ile 'Bağımlılığa karşı yalnız değilsinö mesajı yazılan trafoyu Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı
, Genel Sekreter
Suat Arvas ve Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya
Yüce ziyaret etti. Trafoya yapılan grafitiyi inceleyen Yamalı, Türkiye'de bağımlılıkla mücadele kapsamında halkımıza daha fazla ulaşabilmek adına birçok kurumla iş birliği yapmaktayız. Burada da halkımıza uyarılarda bulunmak için UEDAŞ'la birlikte bir trafoyu 'Yeşilay'ın renkleriyle süslemiş bulunuyoruz. Desteklerinden dolayı UEDAŞ'a teşekkür ederiz dedi.
SOSYAL SORUMLULUKTA TRAFO ETKİSİ
UEDAŞ tarafından 2017'de başlatılan ve 'Engel Sen Olmaö, 'Emniyet Kemeri Hayata Bağlarö, 'Kadına şiddete, dur deö gibi sosyal sorumluluk projelerine ses olan 'Trafolar Konuşuyor' projesiyle gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirmek için Bağımlılığa karşı yalnız değilsin sloganını trafolarına yazdırdı. 'Trafolar Konuşuyor' projesini Türkiye'de yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Yusuf Ziya Yüce 'Geleceğimizin teminatı gençlerimizin kötü alışkanlıklarından kurtulması için tüm kurumlarımızla çeşitli iş birlikleri ve projeler yürütüyoruz. Bugün Yeşilay'la gerçekleştirdiğimiz projemiz gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini sağlamayı amaçlıyor. Bu sayede başta gençlerimiz olmak üzere bağımlılığı olan tüm vatandaşlarımız için bir şeyler yapma fırsatı bulursak ne mutlu bize. Balıkesir
, Çanakkale
ve Yalova
'da belirlenen 35 trafoda boyama çalışması bitirilirken, Bursa'da kadına şiddet, trafik kuralları, engelli haklarıyla ilgili 23 trafoda uygulamalar yapıldı. UEDAŞ'ın hizmet bölgesinde çalışmaları devam eden projenin çeşitli kurumların da desteğiyle ulusal çapta yaygınlaştırılması planlanıyorö
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-Trafoya grafiti yapılması
-Dr. Serhat Yamalı, Suat Arvas ve Yusuf Ziya Yüce'nin trafoya yapılan grafiti çalışmasını incelemesi
-Dr. Serhat Yamalı'nın röportajı
-Detay
Süre 1.29 - Boyut 166 MB
Haber-Kamera İsmail Hakkı SEYMENBURSA,(DHA
)
(Tür: Yurt)