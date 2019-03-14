Bursa Bağımsız Aday, Doktor Kıyafeti ile Miting Yaptı, Tansiyon Ölçtü

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Çarşaflı ve Tüfekli Erkek Soyguncuyu, Kuyumcu Bant Kesici ile Kovdu

İmamoğlu, Vatandaşın, "Onlar Cennet Vaat Ettiler, Siz Niye Vaat Etmediniz" Sorusuna Böyle Yanıt Verdi