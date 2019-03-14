Son Dakika Haberleri: Bursa Bağımsız Aday, Doktor Kıyafeti ile Miting Yaptı, Tansiyon Ölçtü

Bursa Bağımsız Aday, Doktor Kıyafeti ile Miting Yaptı, Tansiyon Ölçtü

12 dakika önce

Bağımsız aday, doktor kıyafeti ile miting yaptı, tansiyon ölçtüBURSA'da Yenişehir ilçesinin bağımsız belediye başkan adayı avukat Baki Şahan, doktor önlüğü giyerek miting yaptı; katılanların şeker, tansiyonve ve ateşini ölçtü.

Bursa Bağımsız Aday, Doktor Kıyafeti ile Miting Yaptı, Tansiyon Ölçtü, System.String[]
Bağımsız aday, doktor kıyafeti ile miting yaptı, tansiyon ölçtü

BURSA'da Yenişehir ilçesinin bağımsız belediye başkan adayı avukat Baki Şahan, doktor önlüğü giyerek miting yaptı; katılanların şeker, tansiyonve ve ateşini ölçtü.

Bursa'da Yenişehir ilçesi bağımsız belediye başkan adayı avukat Baki Şahan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktor önlüğü giyerek, ilçe meydanında toplanan 20 kişilik gruba seslendi. Şahan, ilçesinde seçimlerle ilgili 3 ittifak olduğunu dile getirdi. Mitinge katılanlara, 'İttifak savar' ve 'İttifak son' yazan, sembolik ilaç kutuları dağıtan Şahan, vatandaşların şekerini, tansiyonunu ve ateşini ölçtü.

Baki Şahan yaptığı konuşmada, İlçemizde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı seçimlere giriyor. Bir de Yenişehir İttifakı adı altında bir aday daha çıktı. Yenişehir'de ittifaktan geçilmiyor. Biz ittifakları geçin Baki Şahan'ı seçin diyoruz. İnsanlarımızın nabzını tansiyonu ölçtük ve iki adet ürün verdik. İttifak savar ve ittifak son. İttifak savarlarımızın içinde kolonya, ittifaka son ilacında şekerleme bulunmakta. Amacımız insanları bir nebze gülümsetmek. Seçmenlere ittifakların sonunun olduğunu göstermektirö dedi. Şahan, daha önce imam kıyafeti giyerek bir miting gerçekleştirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:58 Kaynak: DHA

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