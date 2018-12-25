Son Dakika Haberleri: Bursa Bakan Ersoy Bursa Bundan Sonra Turizm Yatırımlarını Daha Fazla Çekecek

Bursa Bakan Ersoy Bursa Bundan Sonra Turizm Yatırımlarını Daha Fazla Çekecek

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa programı kapsamında Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa programı kapsamında Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde bulundu. Bakan Ersoy, Bursa, bundan sonra turizm yatırımlarını daha fazla çekecektir dedi.

İl Başkanlığı'ndaki görüşmeye Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başanı Ayhan Salman ve partililer katıldı. Bursa'nın kendisi açısından farklı bir önemi olduğunu ve 1985 yılından beridir turizm çalışmalarını takip ettiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Çok hızlı büyüdü, çok hızlı gelişti. Dünyanın sayılı sanayi şehirlerinden biri, çok hızlı sanayileştiği için, turizmde biraz geride kaldıö dedi. Bursa'daki milletvekillerinin, belediye başkanı ve teşkilatlanmalarının kendisine yaptığı ziyarette turizme dair projeler paylaştığına işaret eden Bakan Ersoy, 'Turizmde özellikle bir yere gelmek istiyorsanız merkezi yönetimlerden değil de yerel halktan, bölgeden destek gelmesi lazım. Eğer bölge turizmin içerisine girmek istiyorsa, turizmin elinden tutmak istiyorsa, turizmden sonuç alabiliyorsunuz. Sadece Ankara'dan yaptırımlarla teşvik politikalarıyla turizmde bir yere gelmek mümkün değil. Açıkçası buraya gelmeden önce belediyede projeleri önerdiler, gördüm ki bu istekle bu arzuyla doğru bir planlamayla zaten Bursa'da turizm çok sıkı bir şekilde gelişir. Bu bizi daha çok heveslendiriyor. Hem İznik olsun, hem tarihi yerleri olsun, termal özellikleri olsun, hem Uludağ olsun burada yapacak çok iş var, çok da potansiyel var. Çok hızlı bir sonuç alacağımıza inanıyorum, çok hızlı bir şekilde geliştireceğimize inanıyorum. Bursa bundan sonra turizm yatırımlarını daha fazla çekecektir diye düşünüyorumö ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy'un konuşması esnasında elektrikler kesildi. Bakan konuşmasına gazetecilerin tuttuğu ışıkla yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:59 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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