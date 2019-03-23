Bursa Bakan Pakdemirli Türkiye Tarımsal Hasılada Avrupa'da İlk Sırada-2

Bakan Pakdemirli Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sıradaTarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakderimli, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katıldı.

Bakan Pakdemirli Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada



Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakderimli, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. 'Tarımın Ajandası' oturumunda konuşan Pakdemirli, "Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da ilk sırada" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakderimli, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde 'Tarımın Ajandası' oturumunda konuştı. Moderatörlüğünü BNP Cardif Türkiye CEO'su Cemal Kişmir'in yaptığı panele Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 3830 Çiftliği Genel Müdürü Kıvılcım Pınar Kocabıyık, ve Halavet Gıda CEO'su Murat Göç katıldı. Burada konuşan Pakdemirli, Tarımın savunma sanayi kadar önemli olduğunu beliterek, "Tarım, en temel ihtiyacımız olan gıdanın besleyici sektörüdür. Ancak ne yazık ki herkesin ağzında bir sakız gibi çiğnediği bir konu haline geldi. Bilen de bilmeyen de konuşuyor. Bizim vatandaşımız yazmadan katip, okumadan alim. Herkes her konuda konuşmayı kendine hak biliyor" dedi.



"TÜRKİYE TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA İLK SIRADA"



Tarım'ın teknik bir konu olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Muhalefete bakıyorum diyorlar ki, 'Patates ithalatını yasakladınız.' Tamamen teknik olan, bana bile çıkmayan bir konu. Karantina ile ilgili bir karar alınmış, bu alanlar da artmamış. Tarımı, üzerinden çok siyaset yapılan bir meta halinden çıkarmamız lazım. Sabah yine baktım, Kılıçdaroğlu saman ithalatından bahsediyor. Türkiye'nin kaba yem ihtiyacı 66 milyon ton, ithal edilmiş olan saman 9 bin ton. 150 bin dolar bedel ödenmiş. Mesela Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, küçükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci, büyükbaş hayvan sayısında da Avrupa'da ikinci. Son 15 yılda hayvancılıkta 2-2,5 misli bir büyüme var. Tarımsal hasılamız yüzde 25 artmış, genel itibariyle bakıldığında da destekleri 8 kat arttırmışız. Gönül ister ki bunlar daha çok artsın ama bunlar bütçe kaynaklarıyla yürüyor. Genel fotoğrafa bakılıdığında bir başarı var. Ormanın derinliklerine inildiğinde de bir çok alanda iyileştirmeler bulabiliriz. Bu başarılar bizi ileriye taşır mı soru bu. Bu başarı bizi ileriye taşımayabilir. Çünkü önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde yüzde 50 daha fazla gıda ihtiyacımız olacak. Bu anlamda bu başarı bizi ileriye taşımayacak gibi görünüyor. Bugüne kadar bakılan gözlüklerden farklı gözlüklerle, yapısal problemlere de neşter atacak şekilde tarımda bir vizyon ortaya koymaya çalışıyor." dedi.



"TÜRKİYE'YE HAVZALARA BÖLMEYİ PLANLIYORUZ"



Tarım alanında yaşanan problemlerin hemen çözümler ürettiklerini belirten Pakdemirli, "Ürün takip masaları kurduk ve bir çok konuda gerekli iyileştirmeleri yaptık. Ama tabiki yapısal sorunlarımız var. Daha iyi bir planlamaya ihtiyacımız var. Yeni dönemde daha iyi bir planlama için Türkiye'yi havzalara bölmeyi planlıyoruz. Basit bir planlama ile Türkiye en çok kar edeceği ürünleri ekse, tarımsal hasılayı 4 katına çıkarıyoruz. Havzalara bölerek bu işi daha iyi yapabiliriz. Üreticimiz bugüz 6-7 farklı yere aidat ödeyip bir çok hizmeti alamamaktan şikayetçi durumda. Bugün birlik ve kooperatiflerimizin yaptığı şey, 'Sayın bakanım, devlet olarak şuradaki parayı verseniz, şu kesintiyi biz yapsak.' Bende diyorum ki üreticiye değer katacak hizmetleri ortaya çıkarın üreticiye değer kazandırın. Üretici değer elde ederse 150 lira aidat kimsenin gözüne batmaz. Tarımda milli birlik adında bir projemiz var. İnşallah nisan ya da mayıs gibi detayları açıklayacağız. Tarımın bundan sonraki yol haritası belli" diye konuştu.

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