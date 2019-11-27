Bursa bakan selçuk: 27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz

Bakan Selçuk: 27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz (3)

TOFAŞ ÇALIŞANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa programı kapsamında Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışının ardından Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret eden Bakan Selçuk, akabinde Tofaş Türk Otomobil Fabrikası'na (TOFAŞ) geçti. Burada öncelikle kendisine yapılan sunumu izleyen Bakan Selçuk, ardından fabrikanın üretim bandını yerinde inceledi. Burada fabrika çalışanlarıyla sohbet eden ve engelli çalışanlar ile fotoğraf çektiren Bakan Selçuk, otomobillerin üretimine dair bilgiler aldı. Bakan Selçuk, basına kapalı olarak gerçekleşen ev ziyaretlerinin ardından Bursa'dan ayrıldı.