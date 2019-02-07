Bursa Bakan Selçuk Yüksek Teknolojiye Dair Yeni Bir Hikaye Oluşturmamız Gerek
28 dakika önce
Bakan Selçuk: Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerek (3)BAKANDAN ATAMA İSTEDİLERBursa'daki son programı olan İnegöl Müzakere cemiyetinin toplantısına katılmak için ilçeye gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanına toplantıya girerken atanamayan iki öğretmen katıldı.
Bakan Selçuk
: Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerek (3)
BAKANDAN ATAMA İSTEDİLER Bursa
'daki son programı olan İnegöl
Müzakere cemiyetinin toplantısına katılmak için ilçeye gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un yanına toplantıya girerken atanamayan iki öğretmen katıldı. Atamalarının yapılıp yapılmayacağını soran atanamayan iki öğretmene Bakan Selçuk, 'Ben de Maliye
'den haber bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak.' cevabını verdi.
Daha sonra toplantını yapılacağı salona gelen Bakan Selçuk'u Ak Parti
Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel
karşıladı. Burada konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İnegöl'ün şehir dışından farklı bakış açısı olan kişiler ve kurumlardan destek alması gerektiğini belirterek, 'Bu güzel birlikteliğimizi İnegöl için hayallerimizi hedeflerinizi bir araya getirip buluşturmanız mutluluk verici. Bir söz vardır hiçbir yağmur tanesi kendisini selden sorumlu tutmaz ama her yağmur tanesi selden sorumludur hepimiz İnegöl'den sorumluyuz. İnegöl ile alakalı çok güzel başarılar duyuyoruz. Fakat çeşitli kalkınma projeleri var. ABD
'de eyaletler düzeyinde kalkınma programları var. Bu programların başarısı dışarıdan farklı bir gözün desteği ile oluyor. İnegöl'ün çok dışından bakış açıları olan kişileri kurumları burası için kalkınma projesinde değerlendirmenizde fayda var.' dedi.
Bilimin önemine vurgu yapan Bakan Selçuk 'Eğer siz burası için bir şeyler planlıyorsanız dış gözlerden destek almanızda fayda var. Bunun için bir irade koymak çok önemli. Sizin paranız kudretiniz olabilir fakat bunu tamamlayan bilim değilse burada uzun soluklu bir maraton gözetemezsiniz.' ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:13 Kaynak: DHA
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