Bursa Bakan Selçuk: Yüksek Teknolojiye Dair Yeni Bir Hikaye Oluşturmamız Gerek
1 saat önce
Bakan Selçuk: Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerek (4)İNEGÖL'E ÜNİVERSİTEMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İnegöl Müzakere Cemiyeti toplantısına katıldı.
Bakan Selçuk
: Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerek (4)
İNEGÖL'E ÜNİVERSİTE Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, İnegöl
Müzakere Cemiyeti toplantısına katıldı. İnegöl'e üniversite kurulması için hazırlanan dosyalar Bakan Selçuk'a iletildi. Selçuk, toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İnegöl Köftesi tadını nasıl buldunuz? sorusunu şakacı bir dille cevaplayan Bakan Selçuk, "İnegöl'e üniversite kurulacak mı sorusuna ise, "İnegöl için harika bir haber. İnşallah güzel çalışmalar olacak. İnegöl Türkiye
'de parmakla gösterilen, eğitimiyle, üretimiyle her türlü imkanıyla güzel bir şehrimiz. El birliğiyle çalışıyoruz. Daha güzel olacak" dedi.
Bakan Selçuk, Ankara
'ya gitmek üzere İnegöl'den ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:21 Kaynak: DHA
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