BURSA BAKIM ÇALIŞMASI YAPILAN ÜSTGEÇİTTE YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

BURSA BAKIM ÇALIŞMASI YAPILAN ÜSTGEÇİTTE YANGIN ÇIKTI
28.04.2021 11:37
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bakım çalışması yapılan üstgeçitte yangın çıktı.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bakım çalışması yapılan üstgeçitte yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekileri tarafından söndürüldü.
Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Hacivat Mahallesi'nde bulunan üstgeçitte, bu sabah saatlerinde, belediye görevlileri tarafından bakım çalışması yapılırken, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi sonucu itfaiye ekipleri ve polisler bölgeye gönderildi. Yangın, yolun araç trafiğine kapatılıp çevre önlemlerinin alınmasının ardından söndürüldü. Can kaybının olmadığı olay sonrası karayolu tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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